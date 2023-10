La Trois vous offre des places pour l’expo "Mari en Syrie", cité mythique de la Mésopotamie

Explorez l’histoire de Mari, ville implantée au bord de l’Euphrate entre la Syrie et la Babylonie vers 2900 avant notre ère, au Musée royal de Mariemont jusqu’au 7 janvier 2024 avec La Trois.

Produite par le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et le Musée royal de Mariemont, cette exposition vous plonge dans cette cité emblématique du Proche Orient ancien située au niveau de l’actuelle frontière syro-irakienne.

Du palais aux temples, des dieux aux gardiens, les amateurs ou passionnés d’histoire et d’archéologie seront fascinés par cette ville ancestrale. Durant ces 1200 ans d’existence, la cité de Mari, alors reconnue pour son artisanat de cuivre et de bronze tout comme pour son architecture majestueuse, a subi destructions et reconstructions et vous ramènera à l’un des berceaux de la civilisation.

À travers des images d’archives, des films documentaires et de nombreux trésors de cuivre, de brique, de pierre ou de peinture, le parcours de l’expo vous invite à suivre les explorations de fouilleurs menées dès 1934 par André Parrot, archéologue français dépêché par le Louvre, et qui en font une véritable aventure humaine et archéologique de près de 100 ans. Des objets qui se rattachent essentiellement à deux hauts lieux de la cité de Mari : les temples et le Grand palais royal. Avec aussi de nombreuses œuvres à connotation religieuse, et présentées au public pour la première fois, trois calques, dernières traces d’un patrimoine aujourd’hui perdu.