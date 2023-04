La Trois vous offre Bill Callahan en concert aux Nuits Botanique

Bienvenue à la 30e édition des Nuits Botanique ! Coup d’envoi des festivités : une opening night ce 21 avril et ensuite, c’est parti jusqu’au 12 mai pour plus de 50 concerts. Le Bota nous promet, comme à chaque fois, de belles expériences live belges et internationales. Et La Trois a des places pour vous pour le concert de Bill Callahan ce 27 avril.

Bill Callahan, ex-Smog, c’est déjà plus de 30 ans de carrière et une vingtaine d’albums. Le singer-songwriter américain a sorti à l’automne dernier un nouvel album, Ytilaer, Reality à l’envers comme dans un miroir.

Des chansons aux accents folk rock et teintées de country jazz qui bercent tendrement et surprennent aussi parfois par leurs sons inquiétants, comme s’il y avait un autre monde en reflet, le même que cette peinture sur la pochette de l’album. Et avec les accompagnements de ses musiciens, batterie mécanique, guitares, clarinette contralto, piano, cuivres… ce mini-orchestre sert magnifiquement la voix toujours profonde et gravement mélancolique du chanteur.

Bill Callahan dit lui-même qu’il faut, avec ce disque, prendre le temps de se poser pour évaluer le monde post-Covid et retrouver le monde réel, le monde présent.

Et dans cette époque troublée à l’avenir incertain, Bill Callahan, devenu père de famille, est aussi devenu ce parent tourmenté par ce qu’il va laisser à sa progéniture. Alors comment gérer cette noirceur qui était d’ailleurs déjà la sienne sur ses précédents albums ? En célébrant la beauté du monde dans un disque, et en appelant à la réconciliation de l’homme avec la beauté de la nature. Du désespoir à l'apaisement.