La Trois vous invite au spectacle d’Akram Khan, star de la danse contemporaine

Avec Chotto Xenos, sa nouvelle chorégraphie, Akram Khan revient sur le thème traité dans Xenos, la précédente : la guerre 14-18. Il y explore l’histoire des soldats dans les tranchées de la "Grande guerre". Sans discours moralisateur, mais juste avec beaucoup de sensibilité et des images poétiques, il s'intéresse aux sentiments des soldats coloniaux et à leur histoire souvent passée sous silence. Une chorégraphie qui s’adresse à tous, même au jeune public, pour ne pas oublier notre passé, l’absurdité des guerres et leurs répercussions sur notre futur.