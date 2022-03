La Trois vous invite au Cirque Royal pour le Béjart Ballet Lausanne

Mais Gil Roman entretient toujours également le répertoire de Béjart. C’est ainsi que vous pourrez assister aux 7 danses grecques. Un tableau que le chorégraphe avait travaillé "avec une rigueur mathématique pour devenir ce ballet où la Grèce – aux dires des Grecs – est d’autant plus présente que les emprunts à son folklore sont minimes et que les costumes, dépouillés, sont inexistants comme ceux que les danseurs portent au studio", disait Maurice Béjart en 1983.

Enfin, troisième tableau chorégraphié et non des moindres, un classique parmi les classiques: Boléro crée par Béjart en 1961 sur une musique de Maurice Ravel. L’occasion de vivre ou de revivre ce moment de force et d’intensité dont le rôle central, la Mélodie, est performée tour à tour par une danseuse ou un danseur et le Rythme interprété par un groupe de danseurs.

