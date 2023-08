La Trois vous invite au cinéma pour découvrir le dernier film d’Alex Lutz

Ils ont tous les deux une famille, une vie… Et la question qui plane tout au long du film est celle de la séparation : dans cette nuit qui semble infinie, où tout est possible, est-ce que ces amants peuvent espérer un avenir ? La réalité du jour sera-t-elle plus cruelle que la magie de cette nuit partagée ?

Est-ce qu’une rencontre éphémère peut transformer notre vie ?

La Nuit, en salles à partir du 23 août prochain.