La Trois vous invite au cinéma

Rémy et Sandra forment un couple qui s’entend merveilleusement bien, qui échange sur tout et sur rien, qui plaisante, débat, se prend en photo… Seule ombre au tableau : ils ne peuvent pas avoir d’enfant et ce, malgré avoir suivi plusieurs traitements.

Des années d'effort ont fini par les décourager jusqu'à ce qu'un spécialiste leur donne enfin un diagnostic : ils sont atteints du syndrome des amours passées.

Pour guérir, il n’y a qu’une seule solution : ils doivent recoucher avec tous leurs ex !