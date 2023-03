La Trois vous invite à une masterclass d’Ai Weiwei et à la projection de son documentaire "Rohingya"

Pour la 15e édition du Millenium Film Festival à Bruxelles, Ai WeiWei est l’invité d’honneur et président du jury. Il viendra présenter son dernier film Rohingya lors d’un talk&film à Bozar le 27 mars.

Ai Weiwei est sculpteur, cinéaste, photographe, écrivain et performeur indépendant. Mais il est aussi une figure dissidente du pouvoir chinois, symbole de la liberté en Chine, et connu internationalement pour ses performances artistiques provocantes et politiques. Un de ces artistes essentiels qui scrutent et rendent visible les injustices et oppressions du capitalisme moderne.