La Trois vous invite à l’expo "Les Fabriques du cœur et leur usage"

Le MACS (Musée des Arts Contemporains) au Grand-Hornu, site d’archéologie industrielle du 19e siècle classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, fête son vingtième anniversaire et propose à cette occasion l’exposition Les fabriques du cœur et leur usage.

L’historien d’art Laurent Busine, fondateur du musée, premier directeur du musée et commissaire de cette expo, l’a imaginée comme un dialogue d’œuvres d’art, d’objets de curiosité et d’images du quotidien. C’est un rendez-vous avec l’imaginaire auquel nous sommes conviés, notre imaginaire, propre à chacun d’entre nous. C’est donc avec votre propre regard et votre vécu que vous découvrirez "une dizaine de chapitres traitant de choses simples de la vie : la naissance du monde, la solitude, les maisons, les groupes, les individus, les héros, les peintures de fleurs et de paysages…". Une invitation au voyage de l’esprit sur le monde et sur les hommes et les femmes qui l’habitent à travers les œuvres de nombreux artistes. 13 salles en tout, articulées en chapitres construits à la façon du récit biblique : du commencement au paradis. Une manière de se familiariser avec l’art contemporain et le patrimoine artistique belge.

L'expo Les fabriques du cœur et leur usage est à découvrir jusqu'au 19 mars 2023 sur le site imposant de l'ancien charbonnage du Grand-Hornu.