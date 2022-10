La Trois vous invite à l’expo "Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes"

Joan Miró (1893-1983), emblématique du mouvement surréaliste et en même temps inclassable de par son style libre et inventif. Créateur d’un monde onirique, abstrait et coloré où l’inconscient tient une place centrale, l’artiste catalan a toujours voulu casser les codes. L’exposition qui lui est consacrée balaie toute sa carrière, depuis ses premiers paysages fauves en 1910 jusqu’à l’influence du primitivisme, de l’art roman ou encore la calligraphie japonaise.

Une expo organisée entre autres avec la participation de la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de Majorque) et de la Fundació Joan Miró (Barcelone), qui ont prêté de nombreuses et prestigieuses collections internationales publiques et privées de peintures, œuvres sur papier, gouaches, dessins, céramiques, sculptures et objets personnels. Au total, une centaine d’œuvres originales sont présentées, en mode interactif et immersif pour mieux comprendre le processus créatif de l’artiste.