La Trois vous emmène voir le film "Normale" avec Benoît Poelvoorde

Après Poissonsexe en 2020, le réalisateur français Olivier Babinet est de retour avec son nouveau long-métrage Normale, d’après la pièce Monster in the Hall de David Greig.

Le pitch : Lucie (Justine Lacroix) a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William (Benoît Poelvoorde), son père, qui, sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans l’écriture d’un roman autobiographique fantasque, qui navigue entre rêve et réalité… L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.

De notre Ben national, le réalisateur raconte qu’il a "très bien ménagé cet équilibre entre le baraki fan de moto et le geek lettré, parce que sa personnalité est constituée de ce genre de grands écarts."

Et lorsqu’Olivier Babinet est questionné sur le défi de faire fonctionner ce duo père fille, qui est la colonne vertébrale du film, il répond : "Il fallait effectivement faire fonctionner une sorte d’alliance de la carpe et du lapin ! Déjà, l’enjeu était de rendre Benoît crédible dans un rapport familial fusionnel, lui qui n’a pas d’enfants. Ce n’était pas évident, mais la nature inversée de leur relation — c’est la fille qui s’occupe de son père et non le contraire — fait que lui peut conserver ce côté garnement et homme-enfant. Ce qui ne l’empêche pas d’incarner dans certaines scènes une présence authentiquement paternelle."

La Trois vous offre 10x2 places pour aller voir Normale dans le cinéma de votre choix, à partir du 5 avril. Vous jouez ci-dessous pour remporter vos tickets.