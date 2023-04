La Trois vous emmène au concert de Flavien Berger aux Nuits Botanique

Il est l’un des artistes les plus attendus des Nuits Bota 2023, de ceux qui renouvellent et bousculent la pop française : il s’appelle Flavien Berger, il a 36 ans et La Trois vous emmène à son concert aux Nuits Botanique.

Ce chanteur et musicien autodidacte de musique électronique est l’un des artistes qui rafraîchit le plus profondément le paysage musical français actuel en jetant des passerelles entre l’héritage d’hier et l’exploration de la modernité de son époque. Son nouveau disque s’intitule Dans cent ans et il nous projette dans le futur avec un mix d’influences prog rock et baroques et de sons électro plus radicaux où la voix murmure, récite et fredonne plus qu’elle ne chante.

Artiste hybride mêlant technologie et psychédélisme, il ne vient pas d’une famille où la pratique musicale faisait partie de l’éducation mais ça a constitué pour lui une espèce de cabane, de refuge qui n’appartenait qu’à lui. Et l’histoire raconte que Flavien Berger a découvert la composition musicale en jouant sur sa PlayStation 21 avec le jeu Music 2000.

Dans ses chansons, il y a des sons de la vie, des sons de l’extérieur, des bruits de la nature, des voix capturées. Il explique que sa façon de créer a un lien avec l’autohypnose : "Dès qu’on commence à faire deux choses en même temps, on met notre cerveau dans une espèce de mode pilote automatique où il y a des pensées qu’on travaille comme ça sans s’en rendre compte" explique-t-il au micro de Radio France.