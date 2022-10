La Trois vous emmène au concert de Boogie Belgique

Entre sons joyeux et mélancoliques, le groupe belge underground, originaire d’Anvers, Boogie Belgique, sera sur la scène du Botanique à Bruxelles ce 26 octobre pour présenter son 6e album Machine. La Trois a des places pour vous.

Le groupe existe déjà depuis une décennie ! Boogie Belgique, à la base, c’est le projet d’Oswald Cromheecke, qui a produit lui-même quatre albums. En 2016, il est rejoint par Cedric Van Overstraeten à la trompette, Emily Van Overstraeten au chant, Aiko Devriendt au clavier et Martijn Van Den Broek à la batterie. Une approche collaborative de la production amène ce club des 5 à sortir un cinquième album Volta, toujours avec une approche très Do It Yourself. Et dernier arrivé dans le groupe, Ambroos De Schepper, qui officie au saxophone.

Entre musique électronique et jazz, samples vintage et ambiance de big band en live, leur musique vous entraîne dans un univers à la fois planant et dansant, nostalgique et lumineux. Le nouvel album Machine de Boogie Belgique arrivera ce 14 octobre. Trois singles extraits de ce nouvel opus sont déjà sortis : Mercury, Pepper’s Ghost et Wonder. Ils partent en tournée en Europe et seront pour une unique date en concert à Bruxelles.

