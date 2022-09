La Trois vous emmène au concert de B.J. Scott au Botanique

En 2015, à l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de la naissance de Billie Holiday, B.J. Scott réalisait un vieux rêve : rendre hommage à cette icône américaine du jazz et aux grandes chanteuses du blues et du jazz qu’elle a influencées (Nina Simone, Dinah Washington…) à travers le spectacle" Satin Dolls ".

Et cette année, pour la nouvelle édition du Saint Jazz, l’artiste belge – née en Alabama et qui a sillonné la Californie et la Nouvelle-Orléans avant de s’installer en Belgique -, va remonter ce spectacle dans une nouvelle version. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les grands standards de l’époque mais aussi des perles souvent méconnues ou oubliées.

Avec sa casquette de coach dans The Voice, BJ a rencontré de très jeunes chanteuses passionnées par cette musique, comme Carmen Araujo Santamaria, sa finaliste de l’année 2015. Carmen est ainsi sa première invitée sur le projet " Satin Dolls ", permettant à BJ d’établir la connexion entre les émotions musicales de son enfance et la jeune génération.

Pas de doute qu’avec sa voix, son charisme et son humour tout à fait singuliers, B.J Scott sera parfaite pour nous faire revivre cette époque empreinte de sensualité musicale et d’émotions vives et pures.

