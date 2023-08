La Trois vous dévoile ses nouveautés pour la rentrée 2023

Cette année, La Trois maintient son rendez-vous des grands classiques du cinéma présenté par le duo des "5h", Hugues Dayez et Rudy Leonet. La saison des Classic Ciné reprend dès ce mercredi 30 août avec "Il était une fois dans l’Ouest" de Sergio Leone et pour la suite de la saison, vous pourrez découvrir "Le clan des Siciliens" d’Henry Verneuil, "M.A.S.H." de Robert Altman qui a reçu la Palme d’or en 1970. Et les 13, 20 et 27 septembre La Trois vous propose de découvrir la trilogie culte et oscarisée du "Parrain" de Coppola, avec Brando, Al Pacino, De Niro et la musique de Nino Rota.