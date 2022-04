La Trois rend hommage à Arno ce lundi 25 avril avec un concert acoustique inédit

21h05 – Arno, concert acoustique, inédit

Arno nous offre un concert intimiste et émouvant dans son bar préféré de Bruxelles, avec des titres qui ont marqué sa carrière : "Solo Gigolo", "Elle adore le noir", "Je veux vivre", "Lonesome zorro", "Quelqu’un a touché ma femme", "Give me the gift", "Les yeux de ma mère". Enregistré le 3 mars 2022.

21h35 – Documentaire Arno dancing inside my head

Arno a autorisé un cinéaste à suivre son processus créatif. Ce documentaire le suit pendant les enregistrements de son album " Human Incognito " et en tournée partout dans le monde. Après 45 ans de carrière, il dresse le bilan de sa vie, et veut se renouveler, à l’âge où d’autres accèdent à la retraite. L’année de son 65e anniversaire, il enregistre un nouveau disque avec Brian Eno, et souhaite changer son image et sa musique. Impressionné par le souffle novateur de son ami Stromae, il a choisi de se tourner vers la musique électronique. Il nous invite à le suivre au gré de ses pérégrinations musicales, de ses interrogations personnelles, le tout avec cet humour qui lui est propre. Ce film offre un aperçu intime dans la tête dansante et compulsive du plus célèbre rocker de Belgique.