La Trois et Plan Cult vous offrent les dernières places pour "Sylvia", une création du Théâtre National

Librement inspiré de la vie de Sylvia Plath, c’est un spectacle à mi-chemin entre le théâtre et le cinéma que propose Fabrice Murgia, directeur général et artistique du Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Juliette Van Dormael filme 9 comédiennes qui incarnent l’icône américaine et An Pierlé signe la musique.

Sylvia Plath (1932-1963) est une poétesse américaine qui a aussi écrit un roman, The Bell Jar (La Cloche de détresse), un roman d’inspiration autobiographique publié un mois avant son suicide, et qui décrit en détail les circonstances de sa première dépression au début de sa vie d’adulte. La bouleversante chronique d’un suicide annoncé.

Cette femme de lettres est ensuite devenue malgré elle une figure emblématique féministe poétique et une icône, partagée entre la complexité d’être une épouse et une mère parfaite du rêve américain des années 50 et 60 et son besoin d’écrire, faisant de son œuvre le miroir d’un plaidoyer pour l’émancipation.

Fabrice Murgia a conçu un spectacle qui donne à voir la richesse et le conflit intérieur de la poétesse américaine. Sur scène, neuf comédiennes incarnent Sylvia à différents moments clés de sa vie : jeune fille dépressive qui fait sa première tentative de suicide à l’âge de 20 ans, jeune femme exaltée par le pouvoir des mots, autrice victime de la domination masculine. Et tout au long du spectacle, on assiste en temps réel à la conception d’un film projeté sur grand écran.

La caméra est entre les mains de la directrice photo Juliette Van Dormael pour filmer les émotions et les mouvements des comédiennes, une mise en abyme comme le faisait son père Jaco dans ses spectacles de nano danse Kiss and Cry et Cold Blood. Un portrait sensible de Sylvia Plath sublimé par la mélancolie des compositions musicales de l’An Pierlé Quartet.

