La Trois et Plan Cult vous offrent des places pour les Nuits Botanique

Trois fois récompensé en solo et quatre fois avec Louise Attaque aux Victoires de la Musique, Gaetan Roussel est aussi l'auteur de l'album "Bleu Pétrole" d'Alain Bashung.

En parallèle à sa carrière avec son groupe Louise Attaque , Gaëtan Roussel poursuit en solo et, après "Ginger", "Orpailleur" et "Trafic", il revient avec "Est-ce que tu sais?". Un album fort, avec des tubes pop et des titres intemporels, comme " On ne meurt pas (en une seule fois)".