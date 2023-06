La Trilogie de Corfou : le séjour enchanté et plein de fantaisies de la famille Durrell sur l’île de Corfou

La fameuse "Trilogie de Corfou" de Gerald Durrell est rééditée aux éditions de La table ronde. Les vacances approchant il va être bientôt question de choisir ce que vous emporterez dans votre valise, votre cabine de plage, votre mobile-home ou votre tente parapluie à deux places. Ne vous encombrez pas ! Prenez un seul livre qui combine le suspens, la comédie anglaise, l’entomologie et le récit familial.

Cette Trilogie de Corfou enfin rééditée, en un seul volume, combine tout cela avec une drôlerie et un charme irrésistibles. Et un succès qui ne se dément pas depuis la parution du premier volet, "Ma famille et autres animaux" que Gerald Durrell publiait en 1954 avant de donner la suite, "Oiseaux, bêtes et grandes personnes" en 1969, et "Le jardin des Dieux" en 1978. Tous trois réunis par La Table ronde dans ce volume de 800p. à la traduction révisée.

Suspens et entomologie

Gerald Durrell a onze ans quand ce récit familial commence. Le jeune homme est féru de botanique et de bestioles rampantes, volantes, à plumes ou à écailles. Ses frères et sœurs ne savent jamais s’ils ne vont pas découvrir un scorpion menaçant en ouvrant leur boîte allumettes ou une chauve-souris empaillée pourrissante dans leur chambre.

Mais ce ne sont pas là les seules curiosités de l’île et de ces pages délectables.

Corfou est alors un paradis sur terre ; nous sommes en 1936, et Madame Durrell aussi veuve qu’anglaise, y a emmené sa progéniture, sur les conseils de l’aîné, Lawrence Durrell qui a une vingtaine d’années, et qui deviendra lui aussi un écrivain célèbre.

Il faut dire qu’ils sont tous nés en Inde et que les étés britanniques, tout comme l’éducation et les règles strictes, ne sont pas faits pour eux. Direction Corfou donc, le ciel bleu, la liberté et le farniente qu’ils pratiquent assidûment pendant cinq ans, jusqu’au moment où éclate la guerre et où il faut rentrer en Grande-Bretagne.

Parmi les créatures que nous rencontrons dans ces pages, on retrouve, outre le chien Roger qui est le témoin fidèle et dubitatif des expéditions du jeune Gerald, des piques assiettes dilettantes qui débarquent du continent, les gens du cru aussi, un berger et un taximan serviable, charmé par l’excentricité de cette famille débonnaire, et un médecin, savant amateur, qui instruit le petit Gerald sur le terrain. L’arithmétique n’étant pas leur matière préférée, ce ne sont pas des problèmes de trains ou de robinet qui sont posés mais de chenilles : "si deux chenilles mettent une semaine à manger huit feuilles, combien de temps faut-il à quatre chenilles pour en manger le même nombre ?" Envoyez-nous votre réponse, nous la transmettrons au "Jardin extraordinaire".

Autant vous dire que le retour en Angleterre, au collège pour les uns et à l’université pour les autres, ne fut pas simple. La sœur Margo passait son temps à bronzer et à tomber amoureuse et le troisième frère, féru d’armes à feu et d’alcool celui-là, ne produisait pas grand-chose, si ce n’est matière à nourrir dans ces pages joyeusement pétaradantes.

Une lecture à emmener dans nos valises pour les vacances

En Grèce ou sur les îles ioniennes par exemple, bien que la nostalgie risque de vous prendre de ces lieux vierges du tourisme de masse, où la culture locale, la faune et la flore étaient encore épargnées par les bruits des avions et des animateurs de plage des complexes hôteliers. Cela sentait encore le myrte et les nuits étaient uniquement éclairées par les lucioles. Les ruelles étaient remplies d’échoppes qui ne vendaient pas de bibelots "made in China" mais des produits locaux qui témoignaient du mélange de populations, orientales, grecques, juives, turques qu’il y avait alors. Et anglaise bien évidemment, mais façon famille Fenouillard, maladroite, gauche, loufoque, bohème et irrésistiblement mal adaptée à la vie ordinaire, comme la famille Durrell, imperturbable en toutes circonstances. Sauf peut-être lorsqu’un douanier suisse, écrivit sur leur passeport dans la case Description des voyageurs : "un cirque ambulant et son personnel."

La trilogie de Corfou, de Gerald Durrell parait aux éditions de La Table ronde