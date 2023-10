La trilogie Batman Arkham repoussée sur Nintendo Switch

La série des jeux Batman Arkham, lancée par Batman Arkham Asylum en 2009, aura marqué un tournant dans la direction des jeux de l’homme chauve-souris. Plus tournée vers l’action que ses prédécesseurs, le jeu prend un parti plus mature et plus sombre qu’habituellement dans la franchise.

Quelques années plus tard, Rocksteady remet le couvert et sort Arkham City en 2011 et Arkham Knight en 2015 qui recevront tous deux un accueil excellent du public.

Si vous avez suivi vos cours d’histoire des consoles de jeux, vous aurez compris que ces jeux sont sortis initialement sur PlayStation 3/Xbox 360 puis sur PlayStation 4/Xbox One. La Switch, sortie quelques années plus tard, n’avait donc pas profité de ces très bons titres et le studio avait annoncé l’arrivée de la trilogie sur la console de Nintendo dans les années suivantes. Aujourd’hui, ce portage a été repoussé de deux mois, soit jusqu’au mois de décembre.