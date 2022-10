La Tricoterie à Saint-Gilles « une nouvelle façon de concevoir la culture »

A deux pas de la barrière de Saint-Gilles, l’espace culturel de la Tricoterie s’est doté en septembre dernier d’une nouvelle salle de spectacle doublée d'une nouvelle saison dédiée au théâtre et à la musique non amplifiée. A l’affiche à partir de ce mercredi 26 octobre, " Décaméron 20.20 " de Dominique Serron et de l’Infini Théâtre.

" La Tricoterie - Fabrique de liens ". Ce sont les mots que l’on peut lire sur la devanture en bois qui accueille les visiteurs. Le lieu a été créé en 2010 avec la volonté de développer un projet socioculturel à Saint-Gilles.

Xavier Campion et Joëlle Yana sont à la base du projet. Ils sont parvenus à créer un espace culturel qui aujourd’hui, est un modèle de coopérative. Le bâtiment a été acheté sur fonds propres. De nombreux coopérateurs ont rejoint l’aventure. La Tricoterie compte désormais 322 coopérateurs – 322 tricoteurs et tricoteuses de la culture.

Une nouvelle salle de spectacle " Le Boudoir " a vu le jour en septembre dernier. Inaugurée par le pianiste Alexei Lubimov, la salle compte 150 places et ouvre sur un petit plateau de bois qui permet un rapport direct entre la scène et la salle.

Xavier Campion nous ouvre les portes de son boudoir