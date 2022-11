La "tricot mania" pour lutter contre le stress et la mode jetable.

Non, le tricot n'est pas - ou plus - réservé aux seniors ! Qu'on se le dise, l'image de cette technique vieille de plusieurs siècles a depuis quelques années été dépoussiérée pour s'imposer auprès des générations les plus jeunes mais pas que… Une étude menée par Opinion Way pour PP Yarns & Co* révélée en septembre dernier prouve que le tricot est tendance auprès de nouvelles cibles, dont les hommes et les générations Y et Z. En détail, plus d'un tiers des moins de 35 ans (34%) affirment aujourd'hui pratiquer le tricot, tout comme 32% de ces messieurs. Des chiffres qui témoignent de l'engouement grandissant pour cette pratique remise au goût du jour depuis le début de la pandémie.

La preuve, le tricot s'impose comme une tendance forte sur les réseaux sociaux, à commencer par TikTok, média social prisé par les plus jeunes générations. Le hashtag #knitting ('tricot") a généré à ce jour pas moins de 1,8 milliard de vues sur le réseau social chinois. Et c'est sans compter sur ses dizaines de déclinaisons, dont la plupart cumulent plusieurs millions de vues. On y retrouve des utilisateurs se filmant simplement en train de tricoter, des challenges, des vêtements et objets fabriqués à la main via la technique du tricot et davantage encore des astuces et des tutoriels. Autant de vidéos qui témoignent de la volonté des plus jeunes de s'adonner à des activités manuelles avec, selon les utilisateurs, des objectifs aussi divers que variés.