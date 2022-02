La Tribune – Yves, supporter du Standard : "À qui en veut-on ? Aux deux clowns à la tête du club !"

Que dire encore ? "Il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce que Nicolas Raskin a dit. Le constat est dramatique, treizièmes, 29 points, à onze points des PO2. Il reste huit matches, deux à domicile parce que le troisième sera à huis clos. Ce sont tous des adversaires 'directs', la Gantoise, Charleroi, dans une moindre mesure Saint-Trond et Courtrai et Ostende. La seule chose que je dirais c’est : est-ce qu’on ne pourrait pas rappeler Ricardo Sa Pinto ? Qui nous rappelle de bons souvenirs contre Ostende (ndlr. en mars 2018 les Rouches avaient accroché les PO1 au bout du suspense sous Sa Pinto). Mais je pense que ça va être vraiment très compliqué. Le seul parallèle que l’on peut faire à par rapport à ce match, ce sont deux joueurs : Emond (buteur) et Carcela. Colins Fai avait marqué le troisième but qui avait permis la qualification mais lui, on s’en est débarrassé. Le constat, il est pathétique tout simplement."

Yves ne considère pas que la principale responsabilité soit à mettre à l’actif de Luka Elsner : "Je ne pense pas que ça soit sa faute parce que lui, il a un esprit, il veut mettre certaines choses en place. À la différence de Leye où il n’y avait rien du tout. Mais très sincèrement je préférerais voir revenir Sa Pinto, même si personne n’en touche une aux entraînements, au moins lui avait une grinta qu’il a su insuffler à l’époque à ses joueurs. Ça ne jouait pas bien, mais ça jouait avec de la hargne."

Est-ce la pire saison que le supporter connaît avec le Standard ? "C’est la pire saison oui, avec le très mauvais souvenir du 0-7 d’Arsenal."

Mais à qui en veut-il ? "Aux deux clowns qui sont à la direction. Il n’y a pas d’autres termes. Venanzi est arrivé il y a sept ou huit ans, il n’a rien fait. Et Alexandre Grosjean, il devrait retourner vendre des abonnements ce serait beaucoup mieux." Des mots extrêmement forts tenus par le fan liégeois.

Y avait-il moyen de faire mieux cette saison ? Deux aspects justifient la réponse négative d’Yves : "On aurait dû commencer la saison avec un nouvel entraîneur parce que de toute façon Mbaye Leye n’avait pas le soutien de son groupe à la fin de la saison dernière. On est reparti sur de mauvaises bases. Et en termes financiers aussi, c’est le deuxième aspect."

Quid des repreneurs potentiels ? "À ce sujet, il y a beaucoup d’informations qui circulent. Celui dont on parle en ce moment n’est pas très reluisant non plus. Les seuls qui sont capables de remettre le Standard dans le droit chemin parce qu’ils le connaissent suffisamment bien, ce sont Lucien D’Onofrio et François Fornieri avec la puissance financière de Mithra. Et d’autres investisseurs liégeois. Si on prend des gens "exotiques", ça va être compliqué de leur faire comprendre le fonctionnement du club."

Cette impression semble répandue parmi les supporters "Quand on discute, le nom qui revient, c’est toujours celui de Lucien. Après c’est lié aussi aux deux derniers titres. C’est lui qui était derrière. Hormis la parenthèse Duchâtelet où les supporters ont été beaucoup plus hard avec lui qu’ils ne le sont avec Venanzi, même si lui avait quand même des résultats, je pense que le retour de Lucien et de son carnet d’adresses seraient la meilleure chose pour le Standard. Mais ça, il faudrait que le président actuel le comprenne ou l’accepte. Et ça c’est compliqué."