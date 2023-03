La Tribune : "Witsel ne fait pas de mauvais matches mais l’Atletico joue mieux sans lui" selon Tracy Rodrigo

Les Diables jouant à Madrid font parler. Sur le plateau de La Tribune, Tracy Rodrigo, notre correspondante en Espagne, a évoqué la situation d’Axel Witsel et d’Eden Hazard.

Tracy Rodrigo a d’abord évoqué les réactions en Espagne après l’entretien de l’ancien capitaine des Diables à la RTBF. "On n’en a pas beaucoup parlé mais c’est aussi lié à l’actualité avec l’affaire de corruption qui touche le Barça et le Clasico qui était au programme une semaine plus tard. Ce qui a fait le plus parler, c’est plutôt l’interview de Toni Kroos qui a expliqué qu’il n’avait pas pitié pour lui", a-t-elle expliqué.

De son côté, Axel Witsel n’a pas non plus été sélectionné par Domenico Tedesco mais là, c’était un choix du sélectionneur et non du joueur.

"La situation de Witsel est assez intéressante car on ne peut pas dire qu’il ait fait de mauvais matches, il n’y a pas vraiment de critique virulente à son égard mais l’Atletico joue mieux sans lui. Dès que Simeone trouve une formule gagnante, il a du mal à s’en passer. Il rentre toujours donc il n’est pas écarté, a-t-elle d’abord avancé. "Il a beaucoup servi en début de saison, sa qualité de relance a été extrêmement importante pour le coach avec une défense centrale qui est souvent blessée ou suspendue donc il a été très utile. Désormais, l’Atletico Madrid est sans doute la meilleure équipe de Liga depuis le retour de la Coupe du monde avec le Barça. Dans cette situation, c’est difficile pour Simeone de se passer de sa formule gagnante mais Witsel peut avoir une nouvelle chance. Les commentaires qu’on peut entendre le concernant est qu’il a été meilleur en défense centrale alors que c’est plus au milieu de terrain qu’on aura besoin de lui."