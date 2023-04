La Tribune – Swann Borsellino et l’autre réussite de Kompany : "Les gens ont envie de regarder Burnley jouer"

Le travail de Vincent Kompany à Burnley est colossal. Si le titre n’est pas encore acquis, la montée en Premier League est actée. Le plateau de La Tribune est revenu sur la réussite de Vince the Prince.



"Il a mis son empreinte dans ce club et dans cette équipe", souligne d’entrée Philippe Albert.



"Il y a cette réussite-là. Et il y a aussi une réussite qu’on peut quantifier différemment. Les gens avaient envie de regarder Burnley jouer", Swann Borsellino. "La Championship n’est pas forcément un championnat qui passionne tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment vraiment le foot, les mises en place de certains coaches qui se disent je vais regarder Brighton pour De Zerbi et je vais peut-être regarder le Burnley Kompany. Et ça, c’est une réussite aussi. Il y a la réussite du classement et le fait qu’il a réussi à mettre quelque chose en place en peu de temps avec des joueurs qu’il a fait venir lui-même. Il y a beaucoup d’ingrédients positifs. Quand vous avez des résultats, cela permet que le public prenne du plaisir, surtout avec ce jeu-là. Les résultats vous permettent aussi de travailler"



15 départs, 21 arrivées : Kompany et Burnley ont fait table rase du passé. Et dans cette révolution de palais la force de persuasion de Vince the Prince a fait des merveilles. Nicolas Frutos, qui a parfois joué les traducteurs à Anderlecht, peut en témoigner.



"C’était exceptionnel, j’avais envie qu’il me téléphone pour me demander de venir jouer pour lui. Il a quelque chose. Il a la tchatche. Il avait beaucoup vu les joueurs. Parfois certains directeurs sportifs parlent aux joueurs d’informations qu’on peut trouver sur internet. Lui, il parlait du football. Et à la fin pour un joueur de foot, c’est le plus important".



L’ancien attaquant d’Anderlecht salue aussi l’attitude très digne de Kompany quand on l’interroge sur la fin de son histoire avec le Sporting. Une séparation sans doute plus douloureuse qu’il ne le laisse paraître. "Il a la classe de ne pas répondre. Cacher ce n’est pas mentir. Il n’a pas menti. Mais il a caché. Même avec sa réussite, il n’est pas revanchard. Il dit c’est fini, c’était un chapitre. Il laisse le bouquin ouvert. Mais chapeau de garder un esprit positif envers le club. Il a dit que c’était quelqu’un qui travaillait sur le long terme. Il aurait fallu lui demander quel était son 'long terme' à Anderlecht".



Laissant entendre qu’il se voyait s’inscrire dans la durée chez les Mauves.