La Tribune - Son truc pour arrêter les penalties, le style Cacapa : les confidences de Théo Defourny, gardien du RWDM

L'Antwerp affrontait samedi soir le RWDM pour le compte de la 8e journée de Pro League, le championnat belge de football. Les deux formations ont partagé (0-0) grâce à deux penalties arrêtés par Théo Defourny. Le portier molenbeekois de 31 ans était invité de La Tribune ce lundi soir.

Le point arraché à l'Antwerp

"On a vécu un bon week-end, on a bien profité. Le coach était content de notre travail défensif dans ce match. Contre une équipe du top, toute l'équipe doit être concernée. On avait un peu de doutes avant d’affronter les grandes équipes du championnat vu qu'on avait lourdement perdu contre Genk et le FC Bruges. Au sujet des penalties, j'avais l’information d’une préférence de Vincent Janssen sur le premier. C’était par contre un jeu de bluff sur le deuxième. Il faut choisir le côté avant qu’il ne s’élance je pense. Avec la règle du pied qu'on doit garder sur la ligne, il faut retarder un peu plus. Ca met un peu plus de doute dans l’esprit du joueur adverse donc il y a du bon aussi. Mon secret ? Quand on choisit un côté, il ne faut pas changer d'avis. J'ai reçu beaucoup de messages, ça m'a apporté beaucoup de fierté. Des moments comme ça, ça n'arrive pas souvent dans une carrière."

Son rôle à Molenbeek

"Ca vit bien au RWDM, on est bien occupé. Les bons résultats aident bien sûr à grandir. Un gros match arrive jeudi face à l'Union Saint-Gilloise, il y aura une saveur particulière pour nos supporters. Porter le brassard, c'est cool et gratifiant par rapport à l'évolution du club. C’est une fierté, je suis très heureux de faire partie de ce projet. Il me reste encore quelques années dans ma carrière. Je profite de la chance d’être en D1. Je suis bien dans ce club, je l’adore."