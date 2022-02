La Tribune – Sara Menai : "C'est de Kevin De Bruyne que vient la lumière"

Comme chaque lundi La Tribune débriefe la situation des joueurs belges dans les ligues étrangères et cette semaine c’était Sara Menai, spécialiste Premier League, qui était invitée à partager son expertise.

Evénement important de la semaine parmi les clubs anglais : Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs. Seul trophée qui manquait à son palmarès et cette victoire c’est en grande partie à Lukaku que le club la doit. Alors, l’occasion du pardon ?

"Il a été beaucoup critiqué, parfois moqué aussi, il était d’autant plus sous pression après ses déclarations malheureuses mais il a su prendre ses responsabilités. Il a aussi été très soutenu par Didier Drogba, légende des Blues. Il l’a encouragé à laisser cette mauvaise période derrière lui. Et malgré les difficultés il reste le meilleur buteur de Chelsea toutes compétitions confondues et je pense que les fans de Chelsea sauront lui pardonner" répond Sara Menai.

Après avoir évoqué Youri Tielemans, notre correspondante en Angleterre a aussi fait un point sur (l’incontournable) Kevin De Bruyne. Il n’a pas joué ce week-end mais il a créé 5 assists sur les 5 derniers matchs : "Quelle saison pour Kevin De Bruyne ! Les statistiques sont folles depuis sont arrivées à Manchester City. C’est souvent de Kevin De Bruyne que vient la lumière. C’est souvent lui qui donne de l’air à l’équipe de Pep Guardiola. Il semble avoir toujours été le patron technique à City mais il prend une autre dimension et c’est définitivement un patron de la Premier League."