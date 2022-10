La Tribune revient sur la situation compliquée à Anderlecht : "La direction est fautive d’avoir viré Kompany l’année dernière"

Après le Clasico catastrophique durant lequel le Sporting était mené 3-1 avant que la rencontre ne soit interrompue, la direction a décidé de trancher dans le vif en limogeant Felice Mazzu. Lors de l’émission La Tribune, nos différents consultants sont revenus sur cette décision.

"Cela fait trois ans qu’il y a toujours des nouveaux attaquants qui viennent en prêt alors il faut reconstruire. Il faut pointer du doigt la direction. Les transferts ne sont pas bons. Nmecha, Zirkzee, ce sont des attaquants qui prenaient beaucoup de place et ils sont partis donc il faut tout le temps recommencer mais on nous dit que ça va bien. On n’a pas laissé Vincent Kompany terminer son projet. L’équipe jouait mieux et son nom faisait que les jeunes l’écoutaient et le respectaient.", a d’abord expliqué Nordin Jbari.

De son côté, Philippe Albert était très critique concernant le départ de Kompany : "Vincent aurait fait d’autres résultats avec le noyau actuel. La direction est fautive de l’avoir viré."

Concernant Felice Mazzu, Marc Delire a un début d’explications à son échec chez les Mauves : "Que ce soit à Genk ou à Anderlecht, Mazzù est, à chaque fois, arrivé dans des mauvaises conditions. Il a fait preuve d’ambition mais elle était mal calculée. Partout où il a réussi, il a façonné son équipe alors qu’à Genk et à Anderlecht, les équipes étaient déjà constituées et ne correspondaient pas forcément à ce qu’il voulait mettre en place."

Concernant la succession de Mazzu, Robin Veldman, l’entraîneur des jeunes, va assurer l’intérim. Marc Delire considère que cet intérim pourrait bien durer plus longtemps : "Certaines carrières commencent cela. J’ai entendu David Hubert et d’autres joueurs de l’équipe bis d’Anderlecht être dithyrambiques à son propos".