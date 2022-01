La Tribune : Renaud Emond, "un leader qui apporte un supplément d'âme au Standard"

Renaud Emond est de retour au Standard. Buteur face au Club Bruges, il a rappelé à tout le monde sa science du but une fois que le ballon lui arrive au coeur du rectangle. Sébastien Pocognoli l'a bien connu en bord de Meuse : "Il est à une période de sa carrière où c'est important de prendre du plaisir et de marquer des buts. Pour le Standard, ça apporte plus de personnalité sur le terrain et il en manquait." Après son passage compliqué à Nantes, où il ne s'est jamais imposé comme un indispensable des Canaris, il a donc opté pour un retour de 2,5 ans au Standard. Jean-François Gillet : "Son retour nous fait du bien, il est revenu comme il est parti avec une motivation énorme. Parfois on dit que les retours sont compliqués mais on sait qu'il va donner sa vie pour le club. Il a déjà montré avec les courses qu'il nous fait et le but qu'il met, qu'il n'y a aucun souci à se faire sur sa motivation à réussir à nouveau à Liège."

Sur le plateau de La Tribune, les chroniqueurs enchaînent. "Il y a un supplément d'âme et le public l'aime beaucoup", avance Stephan Streker. Thierry Luthers continue : "il est généreux comme Joao Klauss mais il est plus concret." Et Philippe Albert de conclure : "pour 200.000€, c'est une affaire en or"