La Tribune réagit aux déclarations de Roberto Martinez : "Quel message fait-il passer à des garçons comme Trossard ou Carrasco ?"

Les Diables Rouges plus forts qu’en 2018, un Eden Hazard avec un statut d’intouchable, les consultants de La Tribune ont réagi aux déclarations de Roberto Martinez au micro de Pierre Deprez.

Sur la force du noyau, l’avis est unanime. Les Diables sont encore loin de leur niveau de 2018. Les faiblesses du passé sont toujours bien présentes et se sont même intensifiées selon Cécile De Gernier. "Notre défense était déjà limite auparavant sur certains points et cela ne va pas non plus en s’améliorant."

Stephan Streker est surpris par les propos du sélectionneur national. "Je me demande ce qu’arrive à 'ce punk"' de Roberto Martinez. Sa déclaration est vraiment surprenante car nous sommes quand même plus vieux derrière. Nous avons perdu Vincent Kompany et Vermaelen. Nous sommes objectivement moins bons. Après des joueurs comme De Bruyne et Courtois sont plus forts que jamais. Malgré tout, cela reste surprenant mais pour une fois, il m’a surpris. Je m’endormais un petit peu mais sa déclaration m’a réveillé."

Une évolution positive est néanmoins à souligner depuis la dernière Coupe du Monde : la profondeur du noyau. "Les Diables Rouges sont moins forts qu’en 2018. Cette équipe sera-t-elle capable de reproduire des matchs comme en 2018 ? Je leur souhaite de refaire un match comme face au Brésil. L’équipe a perdu en qualité pure comparée à 2018 mais elle a gagné en profondeur d’effectif. Au niveau des remplacements et changements tactiques, Martinez a des options plus intéressantes qu’avant", estime Swann Borsellino.