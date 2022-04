La Tribune : quel avenir pour le Standard ? « Même Luka Elsner ne sait pas le dire »

L’entraîneur du Standard, Luka Elsner, s’est exprimé au micro d’Eleven Sport à l’issue de la méchante défaite face à Saint-Trond lors de la dernière journée de la saison régulière du championnat belge.

Interview à laquelle les journalistes et consultants de l’émission La Tribune n’ont pas manqué de réagir ce lundi soir. Quel avenir, quelle projection pour le Standard dans les prochains mois après une saison comme celle-ci ?

Le coach liégeois a rencontré la nouvelle direction sportive mais n’en dévoile pas plus… Swann Borsellino, consultant régulier de l’émission, ne peut que se poser des questions sur le futur du club et de l’entraîneur : " Comment voulez-vous mettre une philosophie de jeu en place sans savoir, à trois mois de la nouvelle saison, qui va être votre directeur sportif ? Combien de budget il y aura pour les transferts ? Quels joueurs vous allez garder ? " Le journaliste le dit : " Ce serait malhonnête de ma part aujourd’hui de vous dire à quoi va ressembler la Standard l’an prochain alors que même Luka Elsner ne sait pas le dire. "

Manuel Jous y voit quand même du positif : " On sait que les repreneurs vont exposer le projet sportif et l’organigramme dans les prochains jours et on dirait quand même qu’ils savent où ils mettent les pieds. C’est le Standard, avec le patrimoine, avec tout ce qu’il incarne. Maintenant c’est à eux de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. "

Philippe Albert rejoint ce qui a été dit et ajoute une notion importante : " Les supporters n’accepteront plus une saison comme celle-ci. "