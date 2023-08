La Tribune – Pour Albert, Anderlecht n'est pas encore prêt à jouer les premiers plans : "Il y avait un léger mieux, mais c’est encore loin d’être parfait"

Anderlecht a battu l’Antwerp ce dimanche et a sans doute rassuré certains de ses supporters après la défaite inaugurale sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Une victoire qui a bien failli échapper aux Bruxellois, mais ils ont pu se reposer sur un bon Sardella qui a notamment sauvé un ballon à même la ligne, alors qu’il remplaçait Patris à la place de titulaire à l’arrière droit. Pour Philippe Albert, l’ancien louvaniste n’avait cependant pas démérité, mais Sardella a montré qu’il avait également des qualités et les deux hommes pourront amener des choses au Sporting comme il l’a expliqué lors du live Facebook de La Tribune avec Benjamin Deceuninck : "Patris n’avait pas fait un mauvais match du côté de l’Union. C’est vrai que sur le but d’ouverture, il était un peu hors position, mais ça reste un joueur de qualité. Sardella, dans cette position-là, peut rendre énormément de services. Il a joué latéral gauche dans un passé plus ou moins récent, il a joué dans l’axe. A droite, il peut faire parler sa vitesse, sa puissance. Parce que c’est un petit gabarit, mais il faut pouvoir le bouger. Il a marqué des points".

Au milieu de terrain, un autre joueur a convaincu et pourrait s’installer en tant que titulaire. Théo Leoni a bien plu à Philippe Albert qui aimerait bien le revoir à l’œuvre : "Je l’espère parce qu’il a toutes les qualités requises pour plaire au public anderlechtois. Mais il a déjà 23 ans, donc il ne doit plus trop tarder. J’espère que l’entraîneur va continuer à lui faire confiance. Il va monter en puissance et il va apporter quelque chose de plus à cette équipe".

L’ancien anderlechtois a tout de même vu un point d’inquiétude pour les Bruxellois, dont certains ont été victimes de crampes en fin de match : "L’entraîneur a mis l’accent sur le physique pendant la préparation. Donc c’est quand même assez étonnant. Après deux journées de championnat, être victime de crampes à la 70e, il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là".

Un autre élément positif est la prestation de Maximé Dupé, qui a su garder la clean sheet : "Il était passé à travers à l’une ou l’autre reprise sur les sorties aériennes à l’Union, mais hier il n’y a rien à dire, il a fait son match. Il a soulagé ses équipiers. C’est vrai que Verbruggen était au-dessus du lot, mais avec sa maturité et son expérience, avec celle de Vertonghen devant lui, je ne me fais pas trop de souci défensivement".

S’il y avait du mieux, Philippe Albert ne souhaite cependant pas s’emballer et s’attend à voir une confirmation : "C’était mieux, mais ce n’était pas encore extraordinaire. Avec un peu plus de réussite, l’Antwerp égalisait en fin de match. Leoni est un super joueur et j’espère que Riemer va continuer dans cette voie-là, mais il faut absolument améliorer les automatismes offensivement. Des gars comme Amuzu et Dreyer doivent absolument jouer à fond tous les week-ends. Défensivement, je ne me fais pas de souci, mais Anderlecht ne peut pas se permettre de jouer plusieurs matchs comme à l’Union. La victoire était importante au niveau psychologique et de la confiance, mais aussi du classement pour éviter de se faire distancer par certains clubs. Il y avait un léger mieux, mais c’est encore loin d’être parfait".