La Tribune – Le sport-washing de l’Arabie saoudite : "Le pétrole n’est pas éternel, ils essayent de diversifier leur économie avec le tourisme et le sport"

L’Arabie saoudite a enflammé le mercato en dépensant sans compter pour s’offrir les plus grands noms, avec les arrivées entre autres de Neymar, Mané, Mahrez ou Cimirot et Selemani pour les suiveurs de Pro League.

A l’opposé du Qatar, on n’investit pas tellement dans les autres championnats mais on essaie de développer le sien. Malgré tout, le soufflé retombe déjà comme le relève Manuel Jous : "Il y a trois semaines, il y avait 125 000 spectateurs sur neuf stades. C’est moyen. Lors de la dernière journée, on était à 57 000. On a déjà divisé par deux et on arrive plus ou moins à un quart de la capacité des stades".

On le sait, l’Arabie saoudite ne dépense cependant pas pour attirer les gens dans leurs stades mais pour améliorer leur image. "Le pétrole n’est pas éternel et donc ils essayent de diversifier leur économie dans d’autres ressources comme le tourisme et le sport", précise Manuel Jous.

L’autre objectif est de détourner des problèmes de droits de l’homme et de dictature en mettant la lumière sur le sport. Mais pour François Graas, d’Amnesty International, ce qui est impressionnant, c’est le processus mis en place, étape par étape. Coupe d’Espagne, Coupe du monde des clubs, rachat de Newcastle et donc désormais les transferts mirobolants, mais aussi des investissements dans d’autres sports comme le golf, le cyclisme, la F1. "On se demande donc où cela va s’arrêter ?", s’inquiète François Graas.

"En 2022, il y a près de 200 personnes qui ont été exécutées en Arabie saoudite. C’est le plus grand chiffre depuis 30 ans en Arabie saoudite. On donne parfois une image de pays moderne, en train de faire des pas vers une certaine modernité. Mais ce n’est pas vrai. Il y a plein d’indicateurs qui montrent que ce n’est pas vrai", tient à préciser François Graas.