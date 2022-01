La Tribune : "Le nouveau poste de Vermaelen c’est une bonne nouvelle pour le staff, c’est une mauvaise nouvelle pour l’équipe"

Ça été annoncé fin de semaine passée, Thomas Vermaelen reste dans l’équipe nationale mais passe de joueur à adjoint. Il y a environ d’un an, dans un Instalive, De Bruyne et Lukaku débriefait un entraînement donné par Vermaelen dans le cadre des formations qu’ils ont en parallèle à leurs carrières de joueurs. Kévin était persuadé de voir Thomas rejoindre le staff très rapidement : "Il sera notre coach assistant l’année prochaine", Romelu le voyait encore sur la pelouse au moins jusqu’au mondial parce qu’ "on a encore besoin de lui." On peut deviner maintenant qui aura vu juste. L’équipe des consultants et journalistes de La Tribune a discuté de ce changement de situation sur le plateau de l’émission ce lundi soir.