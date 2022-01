La Tribune : "Le but d’Eden Hazard n’a rien changé à sa situation"

Impossible de louper le retour et le but d’Eden Hazard ce week-end avec le Real Madrid. Impossible aussi de ne pas mentionner la star belge avec la correspondante spécialisée en Liga, Tracy Rodrigo, invitée dans La Tribune. On parle souvent du feuilleton Hazard et son cas a fait couler beaucoup d’encre mais le but de ce week-end améliore-t-il vraiment la situation ?

"Feuilleton Eden Hazard, oui et non. Puisque la situation ne change pas fondamentalement. Eden Hazard est entré, a marqué, mais il ne fait pas partie des premières solutions de Carlo Ancelotti. Il a préféré d’abord faire rentrer Isco, Ceballos, même si on est sur des postes différents. Mais la relation entre Carlo Ancelotti et Eden Hazard reste ce qu’elle est. La petite phrase de Carlo Ancelotti ["On compte encore sur Eden la saison prochaine", ndlr] c’est surtout de la communication parce qu’il veut quand même le garder sous la main parce qu’on sait que le Real a une petite marge et dispute beaucoup de compétitions. C’est aussi de la communication parce qu’il va falloir le vendre à un moment ? Mais la situation reste ce qu’elle était avant ce but" exprime Tracy Rodrigo.

Pour une fois il y a une certaine logique, après avoir marqué contre Elche en Coupe du roi, il a été titularisé en Liga, toujours contre Elche. Notre correspondante explique : "Il a mis Eden Hazard titulaire, il faut savoir qu’Asensio est blessé, mais il y avait quand même d’autres solutions avec Rodrygo par exemple. Donc il a choisi de faire confiance à Eden. Les commentaires de la presse madrilène sont plutôt bons. "Marca" parle du retour d’une petite étincelle avec parfois l’impression de voir le Eden Hazard de Chelsea sur quelques actions donc c’est plutôt positif. "AS" fait le même bilan, c’est plutôt positif également. Avec juste le constat problématique d’un Eden Hazard qui ne tire pas suffisamment. On peut parler d’un manque de confiance, d’une peur. Ça ne tire pas assez mais les commentaires sont plutôt bons."

Le Diable pourrait avoir un peu plus de temps de jeu : "Un avantage pour lui c’est que lors des prochains matches de Copa del Rey, les Brésiliens risquent d’être en sélection et donc d’être absents. Vinicus et Rodrygo risquent de ne pas être là. Ce sera une nouvelle chance pour Eden Hazard d’être de nouveau titulaire."

La volonté du Diable était de rester à Madrid cet hiver, la volonté du Real sera-t-elle de le pousser vers la sortie cet été ? "L’envie du Real Madrid c’est de signer Kylian Mbappé. Tout sera conditionné à cette arrivée. Et s’il arrive ce sera encore plus difficile pour Eden Hazard d’espérer des minutes de jeu. Mais est-ce qu’il a vraiment envie de rester ? La question peut se poser. Vinicius explose totalement, il y a encore une confiance en Rodrygo. Ça fait beaucoup de joueurs qui passent devant lui."