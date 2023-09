La Tribune - La prolongation de Riemer à Anderlecht interpelle : "Il est un ton en dessous par rapport à son équipe !"

Suite à son partage face au FC Bruges dimanche dernier (1-1), le Sporting d’Anderlecht enregistre un bilan intéressant en ce début de saison. 15 points et une seule défaite après huit matches. Une information toute fraiche a interpellé le plateau de La Tribune : la prolongation de l'entraineur mauve Brian Riemer.

"Chez les observateurs et les supporters d’Anderlecht, personne n’est dupe sur le fait que l’équipe a plus fière allure sur le papier et que le début de saison est réussi d’un point de vue comptable. Mais personne n’a été convaincu par le fond de jeu. Les fans sont contents du nombre de points, mais pas du fond de jeu. Tout le monde, dans ce sens, a été surpris de la prolongation du contrat de Riemer", indique notre consultant Swann Borsellino.