La Tribune – L’Union continue d’impressionner : "Dans les concurrents, personne ne parait être en mesure de réduire l’écart"

Après son 10/12 face aux cadors du championnat, l’Union continue d’impressionner. Solides leaders du championnat, les Bruxellois peuvent-ils aller au bout ? Le plateau de La Tribune apporte plusieurs éléments de réponse.

Swann Borsellino tire une conclusion après cette impressionnante série : "On se demandait si cet enchainement allait être le tournant de la saison. Pour moi, l’enseignement principal, c’est qu’ils sont en mesure d’affronter des matches à grande pression contre des adversaires de haut niveau alors que la plupart des observateurs craignaient cela durant les playoffs. Au final, ils font sept points sur neuf contre Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. Il faut arrêter de parler de cette équipe comme le petit cousin à qui on tape sur l’épaule pour le féliciter de ce qu’il a fait. C’est juste une grosse équipe qui fait une grosse saison. Pour rendre service au football belge, il faut simplement dire que c’est une équipe qui réussit sa saison. Elle méritera son titre si elle est championne".

Pour Thomas Chatelle, les hommes de Felice Mazzu ont atteint un niveau rarement vu dans notre championnat : "Ils ont pris un ascendant mental sur les concurrents. L’Antwerp a clairement commencé ce match avec la peur au ventre. Dans les concurrents, personne ne parait être en mesure de réduire l’écart. Cela faisait d’ailleurs plusieurs années que je n’avais plus vu une équipe marcher sur le championnat de cette façon".

De son côté, Philippe Albert souligne la force mentale des pensionnaires du Parc Duden : "Ce qui m’impressionne, c’est la maturité qui ressort de cette équipe. Ils font trois clean sheets sur les trois derniers matches. Le dernier but encaissé est d’ailleurs un penalty face à Genk. Le fait que Frey débute la rencontre sur le banc alors qu’ils sont obligés de gagner le match veut tout dire".

En cas de titre, les Saint-gillois disputeraient… la Ligue des Champions. Pas de quoi inquiéter Swann Borsellino. "Bruges n’a pas été très loin en Coupe d’Europe. Donc l’idée d’avoir l’Union ou Anderlecht ne me dérange pas".