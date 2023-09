La Tribune : Justin (Meux), Gabriel (RAAL), Emma (Aubel), Mathias (RWDM)... Qui remportera le Prix Michel Lecomte ?

Ils sont 12. Des professionnels et des amateurs, des enfants et des adultes, des hommes et des femmes. Ils sont tous en lice pour décrocher le Prix Michel Lecomte, promis à celui qui a inscrit le plus beau but sur les pelouses belges la saison dernière.

Vous avez un favori ? Alors n'hésitez pas à voter pour votre coup de cœur ! Vous avez jusqu'au 14 septembre pour remplir le formulaire ci-dessous. Le lauréat sera connu un peu plus tard.

Les candidats pour le Prix Michel Lecomte

1. Grégory MOLNAR (Habay-La-Neuve / D3B ACFF)

2. Florian LE JONCOUR (RWDM)

3. Justin GAUX (RFC Meux / D2 Amateur)

4. Noah SCHMITZ (U15 Templiers-Nandrin)

5. Julien VERCAUTEREN (Lokeren-Temse / D2 Nationale)

6. Luka KERF (Réserve Nivezé)

7. Bryan HEYNEN (Genk)

8. Emma ERNST (FC Aubel, but avec les U15 de la Belgique contre l'Espagne)

9. Gabriel CENTORAME (U9 de la RAAL)

10. Clément MERTENS (P3D Liégeoise)

11. Romeo VERMANT (Club NXT)

12. Mathias VAN VAERENBERGH (U9 RWDM)