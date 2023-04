La Tribune – fallait-il remplacer Slimani ? Non pour Albert, Frutos parle d’un "choix intelligent"

Islam Slimani n’était pas heureux de quitter la pelouse à 25 minutes de la fin du match entre Genk et Anderlecht. Le score était de 4-2 à ce moment-là et un quart de finale retour de Conference League se profile pour le Sporting. Brian Riemer, son coach, a-t-il fait le bon choix ? Les consultants de La Tribune sont partagés.



"C’est bien la volonté de Slimani. Il revient de blessure. Anderlecht a un match très important qui arrive. C’est très intelligent de la part de l’entraîneur", avance Nicolas Frutos. "En voyant le match, avec la fatigue physique et le ramadan, c’était un bon choix".



"C’est très difficile. Mais le tout est de savoir quel est l’objectif qu’Anderlecht veut atteindre en cette fin de saison ?", s’interroge Philippe Albert. "Et sur ce point, il (Riemer) n’est pas nécessairement clair. Vous voulez quoi ? Une demi-finale de Conference League et un championnat qui s’arrête le week-end prochain ? Ou l’inverse ? Personnellement, le championnat a toujours la priorité. Ou alors il faut aller au bout en Conference League et remporter le trophée. Et pour ça, il reste quatre matches".



Nicolas Frutos reprend la parole et insiste. "Pour moi, il y avait un grand risque. Slimani est un joueur qui se donne toujours à fond. Il presse. Il court. Il fait des appels. Ce n’est pas un joueur à qui tu vas dire 'reste dans les 16 m, on va balancer des ballons'. C’était un choix difficile".



"Personnellement, j’aurais laissé Slimani", renchérit Albert avant de détailler son point de vue. "Et vu le contexte de jeudi, je démarrerai avec Raman. Je blinde derrière. L’AZ va devoir sortir, marquer deux-trois buts pour se qualifier et Raman va bénéficier des espaces. Maintenant, chacun son avis. Il devra assumer".



"Il voit la même chose. Mais il sait que sur une occasion. Slimani va la mettre au fond", rétorque Frutos.



"Je l’aurais sorti aussi", concède Swann Borsellino. "Je pense que je l’aurais épaulé, plus que sorti", glisse Cécile De Gernier. "Ce qui est important, c’est la dynamique dans laquelle vous voulez être. J’ai l’impression qu’ils ont vraiment coulé. Et moralement, ce n’est pas un bon signal", conclut-elle.



Riemer a-t-il eu raison ? Début de réponse ce jeudi soir à Alkmaar.