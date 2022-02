La Tribune : "En Allemagne, Thomas Meunier commence aussi à faire parler de lui pour ses déclarations"

Comme chaque semaine dans La Tribune, une consultante football étranger a fait le point avec nous sur les Belges dans une des grandes Ligues européennes. Et c’était au tour de la Bundesliga avec Sophie Serbini, notre experte attitrée pour le football allemand.

Si pas mal de Belges foulent chaque week-end les pelouses chez nos voisins, Thomas Meunier est sans doute celui qui fait le plus parler de lui du côté de Dortmund. Connu pour sa franchise autant que pour son jeu en Belgique, il a fallu un certain temps pour que sa réputation dépasse la frontière. "Ça commence un petit peu, surtout depuis qu’il prend la défense de Marco Rose, il s’en est pris aussi un peu à Lucien Favre dans une interview pour un journal de la région de Dortmund. Du coup on commence à parler un peu plus de sa personnalité alors qu’avant on parlait juste du joueur. Il commence à faire parler de lui pour ses déclarations."

Mais le Borussia de Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard notamment, peut-il encore espérer quelque chose dans la course au titre face au Bayern Munich ? "Il n’y aura sans doute pas match, six points d’écart c’est énorme à ce stade-là de la saison. Le problème en Allemagne, pour les concurrents directs du Bayern, c’est qu’il ne faut quasiment perdre aucun match, puisque le Bayern ne va en perdre quasiment aucun. Ils ont déjà perdu des points face à des équipes contre lesquelles ils auraient dû gagner. Leur saison, elle est un peu bizarre, c’est-à-dire qu’en championnat ça va, mais ils se sont fait éliminer en Coupe d’Allemagne par une équipe de deuxième division. Ils ont été reversés en Ligue Europa, donc ils ont raté les huitièmes de la Ligue des Champions. C’est une saison quand même en demi-teinte. Même si sur certains matches, on sent que ça va mieux, des matches qu’ils gagnent au mental, comme l’a dit Thomas Meunier, et sur ça on voit qu’il y a du chemin qui est train de se faire avec Marco Rose."

Meunier qui devrait rester à Dortmund encore un petit temps, alors qu’Axel Witsel, en fin de contrat en juin, devrait tenter une nouvelle aventure.