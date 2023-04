La Tribune – Dodi Lukebakio : "Revenir un jour à Anderlecht ? Bien sûr que c’est possible !"

Star inattendue d’un rassemblement des Diables particulièrement réussi en mars, Dodi Lukebakio vit une période bien plus difficile en club, avec le Hertha Berlin. Englué en fond de classement, le club de la capitale se bat pour sa survie en Bundesliga. Et au vu de la forme actuelle (8/30), la mission s’annonce périlleuse. Pas évident de s’illustrer pour un joueur offensif comme Dodi Lukebakio. Invité de la Tribune, le Belge est revenu sur sa saison et s’est projeté dans le futur et déjà… vers sa fin de carrière, à Anderlecht ?

Joviale jusque-là, la mine de Dodi Lukebakio s’est renfrognée au moment d’évoquer la situation de son club, avant-dernier de Bundesliga et incapable de gagner depuis des semaines. Arrivé en 2019 dans la capitale allemande, le Belge pourrait donc envisager de quitter le navire berlinois cet été… en fonction de l’issue de la saison. "Si j’y pense ? Dire que non serait mentir. Ce n’est vraiment pas une situation facile. Cela n’a rien à voir avec l’équipe nationale. Ce n’est pas facile de jouer le bas du classement."

Brièvement passé par Charleroi il y a quelques années, Lukebakio est également revenu sur sa période zébrée, tout en rendant hommage à son ancien coach, Felice Mazzu, à nouveau occupé à faire des miracles avec son Charleroi : "Quand j’étais à Charleroi, c’était vraiment une chouette époque. On avait été premiers pendant longtemps, si je me souviens bien. J’ai appris partout où je suis passé. Cela fait partie de la personne que je suis aujourd’hui. Felice Mazzu ? C’est une personne à qui on peut parler, une super personne humainement parlant. J’avais une super relation avec lui. C’est ça que je retiens.

Autre thème amené sur la table, un éventuel retour à Anderlecht, là où tout a commencé pour lui, à une époque ingrate où les jeunes étaient moins souvent lancés dans le bain par la direction bruxelloise. Alors, pourrait-il envisager un retour à Saint-Guidon un jour ? "Bien sûr que c’est possible. Ce serait bien. C’est mon club de cœur. On verra ce qui se passera. Si je suis revanchard ? Non, je n’utiliserais pas ce mot. C’est la vie. Je me dis juste que ce serait un plaisir de retourner là-bas, c’est la maison."

Le message est sûrement passé !