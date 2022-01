La Tribune : "Charleroi c’est un club qui a le génie d’aller chercher des joueurs que personne ne connaît"

Comme à leur habitude, les journalistes et consultants présents sur le plateau de La Tribune ce lundi soir sont revenus sur les événements foot du week-end, dont la rencontre entre Charleroi et La Gantoise qui s’est conclue par un nul. Mais, dans ce cas-ci ce n’est pas tant le match et le résultat qui ont intéressé l’équipe de l’émission mais plutôt la situation globale des Zèbres ces dernières semaines.

Philippe Albert revient d’abord sur le départ de Shamar Nicholson pour le Spartak Moscou : "Depuis qu’il est parti il y a zéro but inscrit et un point sur neuf, et puis devant ça avance dans le classement. Ça va être difficile mais j’espère qu’ils termineront dans les huit premiers malgré tout."

Thierry Luthers insiste quand même sur le fait qu’ils gèrent bien leur club : "Leurs finances sont saines, ils ont des bons réseaux mais c’est vrai que si on s’arrête sur les performances footballistiques face à La Gantoise ce week-end, il n’y a pas de vainqueur sauf Anderlecht [qui creuse l’écart pour le top 4, ndlr]."

Philippe réagit face à la remarque de Thierry : "Avec le nouveau stade qui se profile, il va falloir une équipe compétitive pour remplir les 20.000 places ! S’ils jouent entre la huitième et la quatorzième place chaque année ça va être difficile."

Stéphane Streker lui se met à la place d’un supporter pour qui les finances saines du club ne sont pas la seule chose importante : "Je peux imaginer que c’est un peu dur de voir les joueurs, dont Nicholson qui mettait les buts, s’en aller. En même temps, c’est aussi un club qui a le génie d’aller chercher des joueurs qu’on ne connaît pas et qui remplacent parfois de manière très avantageuse les départs regrettés. Le pire ça a été avec Victor Osimhen [parti au LOSC, ndlr] mais je pense que c’est la condition du supporter Carolo et que celui-ci a accepté la façon dont le club fonctionne."