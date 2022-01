Ce lundi soir dans La Tribune, un invité spécial faisait l’honneur de sa présence. Anthony Morris, gardien de l’Union Saint-Gilloise, a profité des deux jours de congé donnés par son coach pour prendre le temps d’échanger avec l’équipe de l’émission sur le championnat mais aussi sur le reste.

Lorsque Benjamin Deceuninck demande à Anthony Moris quelle est la plus grosse différence avec l’année passée, le gardien n’a aucun doute : "On joue beaucoup plus avec le public. Cette proximité avec les supporters fait la différence sur certains résultats."

Anthony enchaîne avec le classement de l'équipe de cette saison : "C’est une culture de la gagne que l’Union a depuis des années. Match après match on a l’objectif de s’éclater sur le terrain, de faire un maximum, de créer des occasions, de défendre tous ensemble et c’est tout ça qui fait qu’on a les bons résultats, qu’on ne se prend pas la tête et qu’on continue à regarder vers le haut."

Le gardien raconte un des tournants décisifs pour l’équipe. C'était l’année passée après une défaite contre LWDM (D1B) : "On a fait une réunion de crise entre joueurs, une pizza party. Le match d’après, contre Lommel, on perdait à la mi-temps et au final on gagne le match 4-2. C'est le premier match où on a joué en 3-5-2 et depuis lors on n’a pas quitté ce système-là."

La tactique, la technique, le team building, c’est quoi la vraie recette de cette équipe ? "La recette c’est le coach aussi. Felice manie très bien tout ça. Tactiquement il est très très fort. Il parvient à déceler les lacunes de l’adversaire très rapidement. Il fait très attention à son groupe aussi. C’est un papa. Que ce soit le titulaire ou le petit jeune, tout le monde est traité de la même façon. C’est ce qui fait que 25 personnes s’entendent si bien et se poussent au quotidien."