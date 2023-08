La Tribune – Albert inquiet par le manque d’investissement de 777 au Standard : "J’ai l’impression qu’ils ne dirigent pas les clubs qu’ils ont de la même façon"

En attendant le retour de La Tribune en plateau, la RTBF vous propose un live Facebook La Tribune pour revenir sur l’actualité football du week-end. Ce lundi, Benjamin Deceuninck recevait Philippe Albert et la discussion a rapidement glissé vers le mauvais début de saison du Standard. Pour Philippe Albert, la prestation des Rouches face à l’Union Saint-Gilloise était tout simplement la déception du week-end : "Défensivement, un tout grand Arnaud Bodart, qui a probablement livré un de ses meilleurs matchs sous la vareuse du Standard. Sans lui, c’était probablement 0-4 ou 0-5 à la mi-temps. Mais offensivement, ce qu’ils nous ont sorti à Saint-Trond ou face à l’Union, c’est largement insuffisant. Je m’inquiète. Quand on regarde le classement, le Standard est dernier. Ce n’est pas bon pour notre football. Le Standard reste un club qui doit jouer le haut du panier, qui a les qualités pour, mais il va falloir l’un ou l’autre transfert entrant".

Car pour notre consultant, l’effectif coaché par Carl Hoefkens manque de qualité : "Moins fort que l’an dernier, ça s’est encore vu vendredi. C’est vrai que l’Union a fait forte impression, mais ce Standard-là doit absolument s’améliorer, se renforcer. Ne parlons même pas d’un départ de Bodart. S’ils perdent encore leur gardien, ça ne sera certainement pas positif. Il faut au minimum trois gros transferts pour revoir les ambitions à la hausse".

Et là où le bât blesse le plus, c’est au niveau de l’attaque, tant le Standard peine à se créer des occasions. Et pour l’ancien joueur de Newcastle, la raison est simple, ça manque de qualité et surtout d’un véritable numéro 9 capable d’empiler les buts : "Ohio a certaines qualités, notamment au niveau de la puissance et de la force physique, mais ce ne sera jamais un grand buteur. Renaud Emond a connu plusieurs saisons difficiles du côté de Nantes et n’a jamais retrouvé son niveau d’antan. La connexion entre le milieu et l’attaquant de pointe ne se fait pas. Balikwisha a été exclu rapidement. Donnum ne joue pas au niveau qui était le sien la saison dernière. Il faut de la créativité dans ce milieu de terrain. Personnellement, je jouerais avec Balikwisha dans un rôle plus axial. C’est le joueur qui peut apporter cette touche de créativité. Canak était malheureusement blessé, il va probablement débuter contre Charleroi, mais il faut un buteur. Toutes les grandes équipes ont un buteur dans leurs rangs, et le Standard a besoin de cela".

Un point positif tout de même pour Philippe Albert, le retour de Zinho Vanheusden : "C’est une bonne chose, même si la défense a connu des moments difficiles face à l’Union vendredi. Zinho reste un défenseur de toute grande qualité et avec Bokadi, je pense que le Standard a l’une des charnières défensives axiales les plus fortes du pays".

Une des grandes interrogations de Philippe Albert concerne la gestion du club par les nouveaux propriétaires, 777 Partners. Pour lui, les Américains n’ont pas fait du Standard leur priorité, ou du moins, ils ne le montrent pas. "J’ai l’impression qu’ils ne dirigent pas les clubs qu’ils ont de la même façon. Il y a dix jours, ils ont sorti 15 millions pour un attaquant pour la Genoa. Financièrement, c’est quand même un groupe qui est présent. Donc s’ils ne font pas les 2-3 transferts nécessaires au Standard, la saison va être longue".

Pour notre consultant, les dirigeants doivent montrer qu’ils s’impliquent au Standard, et cela passe par des investissements dans les transferts : "Les supporters ont besoin d’être rassurés par l’argent qu’il y a pour les transferts entrants. Et en espérant qu’il n’y ait plus de transferts sortants comme Bodart, Bokadi ou Donnum. S’il y a des offres que le Standard ne peut pas refuser, ça va être compliqué pour certains joueurs".

Philippe Albert aurait également procédé à un changement tactique face à l’Union et serait repassé à une défense à 5 avec Fossey et Donnum comme pistons, comme le faisait Deila la saison dernière : "Je pensais qu’Hoefkens allait changer ça à la mi-temps, pour obliger Nieuwkoop et Lapoussin à défendre beaucoup plus. Ça n’a pas été le cas. Je m’attendais, dans les dix dernières minutes alors que le Standard était toujours en vie, à voir Renaud Emond monter au jeu. Finalement c’est Dragus qui est monté pour Ohio, poste pour poste. Dragus a fait une bonne montée, il ne faut pas lui enlever, dès qu’il est rentré, on a vu une différence. Il sera probablement titulaire à Charleroi à la place d’Ohio mais c’est vrai qu’Hoefkens aurait pu prendre plus de risques face à l’Union pour essayer de prendre un point qui aurait été miraculeux".

Pour autant, notre consultant ne pense pas que la position de Carl Hoefkens doit déjà être remise en question : "L’avenir nous le dira. A l’heure actuelle, ça ne se passe pas trop bien pour lui. Il a ses idées. Il a un plan de jeu un peu différent de Deila. Mais il faut le matériel aussi pour pouvoir réussir quelque chose. S’il a 2-3 renforts, je pense qu’il a les épaules pour redresser la barre".