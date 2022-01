La Tribune a désigné son Soulier d’Or : Noa Lang est le grand vainqueur

Sur le podium de 'La Tribune' on retrouve donc comme grand vainqueur Noa Lang (45 points). Le Brugeois devance Junya Ito de Genk (39 points) et Deniz Undav de l’Union (34 points). Pour rappel le trio du vrai Soulier était constitué de Onuachu, Lang et De Ketelaere.

Concernant Noa Lang, qui succède à Dieumerci Mbokani au palmares de "La Tribune", il est intéressant de noter que l’ancien ajacide a engrangé 41 de ses 45 points entre janvier et mai.

Les frasques du jeune batave lui ayant clairement été reprochés par nos chroniqueurs au second tour. Un tour de scrutin où il n’aura recueilli que 4 petits points. Pas suffisant toutefois pour permettre à Ito de le déborder.

Le Japonais du Racing étant par ailleurs, le plus régulier. Le virevoltant ailier limbourgeois prenant presque autant de points au 2e tour (14 points) qu’au premier (25 points).

Quant au troisième larron, Deniz Undav, il glane logiquement tous ses points lors du second tour. L’Allemand gagne en quelque sorte, avec ses 34 points, le classement du vote entre septembre et décembre.