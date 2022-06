"La Trêve" : replongez-vous dans cette série belge culte sur La Trois

Si vous ne faisiez pas partie des très nombreux Belges devant leur écran chaque semaine pour suivre l'enquête de l'inspecteur Peeters il y a quelques années, saisissez cette chance pour vous rattraper ... La Trêve est la première série belge issue du Fonds de la RTBF et de la FWB, et reste encore aujourd'hui celle qui a marqué le plus de téléspectateurs.

Depuis 2016, elle a fait le tour du monde, et a notamment été diffusée chez nos voisins flamands mais aussi en France, Suisse, Allemagne, Portugal ou encore aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni sous le nom de "The Break". "La Trêve" est une vraie success story !