La trêve internationale a fait du bien au Sporting de Charleroi : "Cela a permis d’oublier la frustration des résultats"

Frustration, c’est certainement le mot que qualifie le mieux le début de saison du Sporting du Charleroi. Les Zèbres n’ont toujours pas gagné en championnat et occupent une triste treizième place au classement. Frustrant car au-delà du bilan chiffré, les idées et le fond de jeu sont présents mais les Carolos font face à un manque criant de réalisme offensif. Ils espèrent bien enfin changer la donne à l’occasion d’un déplacement toujours compliqué au Club de Bruges.

Après un nouveau partage frustrant contre Saint-Trond juste avant la trêve internationale, on aurait pu penser que les Carolos auraient pu gamberger sur leur début de saison. Ce ne fut pas le cas et la coupure a même fait du bien au groupe. "Cela nous a permis de retrouver certains joueurs qui reviennent de blessure mais aussi pour oublier la frustration en termes de résultats" détaille Felice Mazzu au micro d’Eby Brouzakis. "Elle nous a aussi fait du bien afin de pouvoir remettre certaines choses en place et essayer de garder l’atmosphère positive autour des joueurs et leur faire comprendre que si on peut enfin marquer, tout le reste est bien et il faut continuer dans ce sens-là."

Car si le bilan de 4 points sur 18, le bilan mathématique n’est pas bon mais le coach carolo pointe tout de même une multitude de moments positifs depuis le début du championnat. "Le bilan chiffré n’est pas bon mais le groupe en mérite un autre. De récentes statistiques montrent que l’on mériterait facilement le double de points. La réalité est telle que l’on a que quatre points et je n’ai pas envie de répéter toutes les semaines que l’on est beau et que l’on produit du bon contenu car la réalité ce sont les points. Ce que je retire de positif depuis le début de saison ? L’intensité et l’envie que les joueurs mettent mais aussi le respect d’une philosophie que l’on a mise en place depuis presque dix mois. L’envie d’aller vers l’avant car même si nous n’avons que quatre points, je n’avais jamais vu au durant nos matchs un stress ou un doute s’installer. Maintenant tout le monde doit comprendre que le football, c’est marquer des buts et ne pas en prendre et appuyer là-dessus" poursuit Felice Mazzu. "Dans notre situation, on doit grappiller des points le plus vite possible. Que cela soit à Bruges ou ailleurs. Ce déplacement est une opportunité comme une autre pour faire un bon match" conclut le tacticien carolo.