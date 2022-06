La (très) lourde chute de Mathieu Burgaudeau dans un virage lors des championnats de France

Des images qu'on n'aime jamais voir. Alors qu'il avait pris la poudre d'escampettes et s'était isolé devant le peloton en compagnie de Florian Sénéchal et Adrien Petit, Mathieu Burgaudeau a très lourdement chuté lors des championnats de France sur route.

En tête de course, le Français de la formation TotalEnergies a mal négocié son virage et glissé sur une bande blanche. Déséquilibré, il a ensuite violemment heurté le bitume la tête la première. Sonné, il a dû laisser filer ses compagnons d'échappée et ses ambitions de victoire. Reste désormais à espérer que les blessures ne seront pas trop grave pour le coureur de 23 ans.

Bonne nouvelle, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il est remonté sur le vélo pour finir la course.