La très lourde chute d'Arnaud De Lie lors des 4 jours de Dunkerque, pas de fracture pour le sprinteur belge

Ce mardi se tenait la première étape de la 66e édition des 4 jours de Dunkerque, 161 kilomètres entre Dunkerque et Aniche.

La victoire est, dans un premier temps, revenue à Sam Welsford (DSM). Le coureur de DSM a devancé le Néerlandais Arvid De Kleijn (Human Powered) durant le sprint. Le vainqueur du jour a toutefois été déclassé puisqu'impliqué directement dans la chute d'Arnaud De Lie. Sur le point de déborder Welsford, le Belge de l'équipe Lotto-Soudal est tassé par le coureur australien et finit au tapis, comme d'autres coureurs.

"Les premiers examens réalisés à l'hôpital ne révèlent aucune fracture, a communiqué la formation belge ce mardi soir. Arnaud souffre toutefois d'une commotion cérébral,, et il a perdu beaucoup de peau. Il ne prendra pas le départ de la deuxième étape par mesure de précaution."

"J'allais très vite et j'étais persuadé que j'allais gagner, mais je n'ai pas pu éviter la chute, a pour sa part souligné Arnaud De Lie. Pour le moment, je me sens plutôt bien, et je suis surtout déçu de n'avoir pas décroché cette victoire. L'équipe a travaillé dur pour moi toute la journée et je voulais la remercier de cette manière."

De Kleijn est donc le premier leader du classement. Jason Tesson (Saint-Michel - Auber93) est deuxième, Nils Eekhoff (DSM) troisième. De Lie a été emmené vers l'hôpital après l'arrivée. Des examens révéleront, ou non, une blessure suite à la chute.

Comme son nom ne l'indique pas, l'épreuve se dispute... en six étapes, de mardi à dimanche.