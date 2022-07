La transpiration, une alliée naturelle contre l’acné ?

La transpiration elle permet de se débarrasser du sébum et autres impuretés qui s’accumulent dans lesdits pores d’où elle sort. Adieu acné, boutons, et autres points noirs qui peuvent nous gâcher la vie. Le Dr Viscusi, dermatologue et co-fondatrice de Dermatology & Surgery Specialists of North Atlanta (DESSNA) a expliqué au magazine américain Allure que la transpiration était composée de peptides antimicrobiens naturellement protecteurs contre les agents responsables de l’acné.

Un seul bémol, mieux vaut ne pas laisser la transpiration s’accumuler et sécher sur la peau ; ce qui générerait des imperfections.

Après une bonne séance de sport, ou mieux une séance de sauna ou de hammam, il est préconisé d’essuyer la transpiration avec un tissu-éponge propre (ou un mouchoir) voire de prendre une douche rapidement pour profiter des bienfaits de la sueur sans en subir les inconvénients.