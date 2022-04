La transpiration : pourquoi elle sent mauvais et comment s'en débarrasser ?

Les solutions :

Diminuer la transpiration des aisselles n’est absolument pas mauvais pour le corps humain. Il n’y a pas de contre-indications. Il existe plusieurs traitements pour éviter de transpirer trop.

Pour diminuer la quantité, on va se tourner vers un anti-transpirant : le traitement le plus facile. Il s’occupe surtout des glandes sudoripares. Pour être efficace, il doit contenir un sel d’aluminium. "On se rend compte à l’heure actuelle que les critiques au sujet de l’aluminium ne sont pas fondées, il n’y a pas de risque de mettre de l’aluminium sous les aisselles, de façon modérée. Une à deux fois par jour, il n’y a pas de danger" explique le Dr Tennstedt.

on va se tourner vers un anti-transpirant : le traitement le plus facile. Il s’occupe surtout des glandes sudoripares. Pour être efficace, il doit contenir un sel d’aluminium. "On se rend compte à l’heure actuelle que les critiques au sujet de l’aluminium ne sont pas fondées, il n’y a pas de risque de mettre de l’aluminium sous les aisselles, de façon modérée. Une à deux fois par jour, il n’y a pas de danger" explique le Dr Tennstedt. Pour diminuer les odeurs désagréables, on va plutôt opter pour un antibactérien. L’idéal est de prendre un anti-transpirant qui contient de l’alcool. L’alcool va tuer et diminuer le nombre de bactéries.

Malgré ces solutions, certaines personnes ne supportent plus leur odeur, ou d’avoir des auréoles en dessous des bras. Il existe donc une intervention chirurgicale. Pour les aisselles, on peut enlever des paquets de glandes. Ce n’est pas toujours conseillé, car les cicatrisations ne sont pas évidentes à cet endroit-là et peuvent laisser des cordes, ce qui peut empêcher les mouvements. Pour les personnes qui transpirent énormément, on peut également faire des injections de toxines botuliques.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13 heures à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.